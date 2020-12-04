В Подмосковье открылся первый елочный базар

Сегодня в Подмосковье открылся первый в области елочный базар, он развернулся в Балашихе. Как сообщили в региональном министерстве сельского хозяйства, отечественные деревья будут стоить от 600 рублей за штуку, импортные – от 3,5 тысяч рублей.

«Средняя стоимость отечественных деревьев в этом году будет от 600 рублей до 2,5 тыс. рублей в зависимости от высоты, а импортных – от 3,5 тыс. рублей. Цена еловых лап в среднем обойдется в 100-150 рублей за штуку. Букет из нескольких веток сибирской пихты будет стоить порядка 300 рублей» – цитирует пресс-служба ведомства ио министра Сергея Воскресенского.

Предполагается, в целом в Подмосковье откроется около 400 елочных базаров, самая массовая торговля развернется в Красногорске, Королеве, Люберцах, Мытищах, Химках и Щелкове. Купить на таких ярмарках можно будет не только ели, пихты, сосны, лапник и букеты из веток, но и подставки для ёлок, елочные украшения и игрушки, упаковку для подарков и другие сопутствующие товары.

Массовая торговля елками развернется в Московской области с 15-20 декабря. Для представителей старшего поколения, которые не смогут сами посетить елочные базары, чиновники пообещали организовать доставку новогодних деревьев на дом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 04.12.20

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