В Подмосковье началась вакцинация от covid-19

В Московской области началась вакцинация от covid-19. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, число привитых от коронавируса достигло пяти тысяч человек.

«Мы начинаем получать <...> необходимую вакцину, и на прошлой неделе было уже привито порядка 5 тысяч человек», – сказал Воробьев, цитирует его слова «Интерфакс» на совещании с членами регионального правительства и главами муниципальных образований.

На прошлой неделе в Подмосковье заработали 70 пунктов вакцинации от коронавируса. К середине декабря планируется подготовить еще порядка 20.

Как сообщал «Новый День», Московская область традиционно входит в первую тройку регионов РФ с самой высокой заболеваемостью covid-19, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 1 315 новых случаев коронавируса.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.12.20

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