В Подмосковье началась вакцинация от covid-19

В Московской области началась вакцинация от covid-19. Как сообщил глава региона Андрей Воробьев, число привитых от коронавируса достигло пяти тысяч человек.
«Мы начинаем получать <...> необходимую вакцину, и на прошлой неделе было уже привито порядка 5 тысяч человек», – сказал Воробьев, цитирует его слова «Интерфакс» на совещании с членами регионального правительства и главами муниципальных образований.
На прошлой неделе в Подмосковье заработали 70 пунктов вакцинации от коронавируса. К середине декабря планируется подготовить еще порядка 20.
Как сообщал «Новый День», Московская область традиционно входит в первую тройку регионов РФ с самой высокой заболеваемостью covid-19, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. За минувшие сутки в Подмосковье выявлено 1 315 новых случаев коронавируса.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 07.12.20
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