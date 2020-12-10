Земельный обман: в Подмосковье разгорается крупный скандал

В Домодедовском районе Подмосковья разгорается серьезный земельный скандал. Жители деревни Матчино заявляют о скором появлении нескольких сот обманутых инвесторов, которым сейчас продает землю застройщик расположенного поблизости коттеджного поселка. Селяне говорят, что хозяин участков явно может лукавить с покупателями, а его рабочие уже засыпают строительным мусором родники, что является очевидным нарушением закона.

Резонансные истории с отданной под застройку землей в Домодедовском городском округе вспыхивают уже несколько лет, причем в них, как правило, фигурирует крупная компания «Коалко» миллиардера из рейтинга Forbes Василия Анисимова.

Жители деревни Матчино в минувшие выходные собрались на народный сход, чтобы решить, что делать в ситуации с новым коттеджным поселком «Матчино Лайф», который, по их мнению, грозит появлением сотен обманутых покупателей земли, и несет серьезные проблемы самим деревенским. Речь идет о серьезных нарушениях Водного кодекса и прав граждан.

Во-первых, как только через деревню на бывшее поле поехали первые покупатели, местные жители обнаружили, что родники за Матчино оказались засыпаны строительным мусором. Эти родники питают речку Северку, правый приток Москвы-реки.

Селяне предположили, что застройщик решил проложить там трассу к новому поселку, потому что пока единственная дорога в «Матчино Лайф» проходит через деревню Матчино, и селянам она очень дорога в буквальном смысле: люди отсыпали и ремонтировали ее сами, за свои деньги. Местные жители опасаются, что строительная техника, которая пойдет в новый поселок, ее просто разрушит.

Во-вторых, судя по рекламе в Интернете, «Матчино Лайф» перекроет деревенским дорогу к реке Северке. Селяне говорят, что под видом покупателей связались с продавцами, и им заявили, что у поселка будет свой личный пляж с забором «в воду» – то есть доступ к водному объекту для простых смертных будет закрыт.

Однако у Северки есть водоохранная зона, которая, согласно Водному кодексу, составляет 200 метров, и на этой территории ничего строить нельзя. Но об этом новые хозяева участков могут узнать уже по факту после визитов природоохранной прокуратуры. Прецеденты уже есть: точно так же гражданам были проданы участки «со своим выходом к воде» на озере Черное, и теперь прокуратура Московской области готовит иски к новым хозяевам об истребовании береговой полосы и внесении в ЕГРН данных об ограничениях в использовании этих территорий (ответ прокуратуры есть в распоряжении редакции). Смогут ли пострадавшие вернуть свои деньги – большой вопрос. Кроме того, береговые линии реки Северки проданы в поселке Ивушкино рядом с Матчино, и «Берег FM» в Растуново, сообщили местные активисты.

«Зачем нам тут это нужно? Зачем администрации это нужно?» – задаются вопросами жители Матчино, прогнозируя крупные судебные скандалы с прокурорскими проверками в новом поселке.

Сход жителей Матчино

Корреспондент РИА «Новый День» связался с представителями продавца «Матчино Лайф» в чате на официальном сайте поселка. Оператор подтвердил, что участки у воды есть, а забор можно поставить «по границе реки». О водоохранной зоне он не сообщил ни слова.

Согласно данным Росреестра, участок под «Матчино Лайф» принадлежит некоему Игорю Пенькову, который приобрел его в августе 2020 года. В его же пользу установлено обременение другого участка, на котором находится ручей и родники – его владельцем является Сергей Винаев. Люди с такими же данными, по информации системы «Контур.Фокус», в разное время являлись бизнес-партнерами некоего Алексея Комарова, который выступает учредителем агентства «Земельный экспресс». Именно эта компания продает землю в «Матчино Лайф».

Кстати, в эти же даты в конце лета было куплено и огромное поле, примыкающее к этому участку – и селяне небезосновательно опасаются, что оно также запланировано под застройку. Вся эта территория, согласно генплану Домодедовского городского округа, вошла в КУРТ – зону комплексного устойчивого развития территорий.

«Мы шокированы политикой, которую ведет администрация Домодедовского городского округа», – сказала корреспонденту РИА «Новый День» участница домодедовской инициативной группы Елизавета Курочкина, пояснив, что земельные скандалы в районе вспыхивают регулярно. Как правило, во всех подобных историях речь идет о бывших сельхозугодьях, которые были выведены из оборота и оказались в собственности у компании «Коалко» миллиардера Василия Анисимова. «Мы до сих пор не можем добиться внятного ответа, на каких основаниях и каким образом была изменена категория и назначение земель», – говорит она.

Речь идет о 22 тыс гектарах полей, которые сейчас активно застраиваются жильем, складами и зданиями предприятий. По словам собеседницы агентства, часть этих земель досталась «Коалко» всего по 333 рубля за сотку. При этом, как отмечает активистка, у многих жителей Домодедовского округа до сих пор на руках земельные паи, которые они не продавали и от которых не отказывались. Однако фактически земли, на которую они могут претендовать, уже нет.

«Это происходит по всему Домодедовскому району: земли выводят из сельхозоборота и отдают под дачи и склады. Наш район уже так и называют: Домосклад», – подчеркнула она.

Активисты полагают, что «Коалко» держит руку на пульсе всего городского округа. В частности, за последние годы несколько топ-менеджеров компаний, входящих в империю Анисимова, сменили место работы, и теперь трудятся в качестве чиновников местной администрации. Например, МУП «Комстройплан» – который выступал техническим заказчиком по подготовке изменений в Генплан – руководит Игорь Сазонов. По данным системы «Контур.Фокус», ранее он трудился гендиректором в ООО «Большое Домодедово-1», учредителем которого выступал кипрский офшор «Амсталер Интерпрайзес Лимитед». В 2011 году этот офшор значился в качестве дочерней компании в финансовой отчетности «КОАЛКО РИЭЛ ЭСТЕЙТ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД». Созданные по заказу «Комстройплана» изменения в Генплан утверждал городской совет депутатов под руководством Леонида Ковалевского, который возглавлял Домодедово с 1989 года по 2017-й. Это при нем «Коалко» объявила о старте крупного девелоперского проекта «Большое Домодедово».

На «Коалко» работала также нынешний заместитель главы администрации г.о. Домодедово Евгения Хрусталева, в ведении которой находятся как раз земельные вопросы. До прихода на эту должность, согласно данным системы «Контур.Фокус», она возглавляла ООО «Моссельхоз», учредителем которого являлся все тот же кипрский офшор «Амсталер Интерпрайзес Лимитед».

В кресле замглавы администрации Хрусталева сменила Владимира Барулина – также бывшего топ-менеджера компаний группы «Коалко».

«С пандемией вся эта деятельность резко активизировалось, особенно с переводом полей под коттеджное строительство и застройкой береговых линий, – отметила Елизавета Курочкина. – Инфраструктура нашего района просто не выдерживает того количества жилья, которое уже сейчас есть, а если будет еще – мы просто задохнемся. Все строят жилье, но ни школ, ни детсадов новых нет, инфраструктура вся еще советская. В школе в Барыбино, например, уже 40 лет нет спортзала».

Жители Матчино сейчас готовят обращение в прокуратуру Московской области с просьбой провести проверку ситуации с продажей земли под «Матчино Лайф» и деятельности застройщика.

Редакция РИА «Новый День» направила запросы информации в Росреестр и в администрацию г.о. Домодедово. В ответе администрации, который подписала Евгения Хрусталева, по поводу строительного мусора в роднике сказано, что «принятие решения об использовании водного объекта и об условиях использования относится к полномочиям Министерства экологии и природопользования Московской области». Никакой стройки на этом ручье нет, заверила она.

При этом, по словам Хрусталевой, сейчас администрация готовит иск в суд об изъятии земельного участка с кадастровым номером 50:28:0110156:2472. По словам селян, именно там застройщик намеревался проложить альтернативный въезд с трассы в «Матчино Лайф». «Значит, теперь дорога точно пойдет через нашу деревню», – сделал вывод в разговоре с корреспондентом РИА «Новый День» один из местных жителей.

У домодедовских активистов есть опыт победы в судах над проектами «Коалко» и местных чиновников. Однако на это уходят месяцы, если не годы. «Нам война надоела уже. Мы хотим жить на своей земле спокойно», – заключила Елизавета Курочкина.

Москва, Татьяна Дорофеева

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