Еще один депутат Госдумы умер от коронавируса

В Москве от коронавируса скончался депутат Государственной думы Валентин Шурчанов. Об этом сообщил первый заместитель главы фракции КПРФ Николай Коломейцев.

«Сегодня в 14:50 Валентин Шурчанов скончался. Он болел коронавирусом. Его уговорили лечь в больницу. Он неделю лежал в реанимации, а потом на ИВЛ», – цитирует его слова «Интерфакс».

«Валентин Шурчанов был грамотным очень человеком, профессионалом. Надо отметить, что он – бывший председатель Верховного совета Чувашии», – добавил Коломейцев.

По его словам, прощание с Шурчановым пройдет в понедельник. Похороны запланированы в Чебоксарах.

Напомним, в сентябре после от коронавируса умер депутат Ваха Агаев. Он также был представителем фракции КПРФ.

Во вторник, 15 декабря, председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что коронавирусом переболели или продолжают болеть 157 депутатов. При этом пятеро из них заразились COVID-19 повторно.

Москва, Александра Быстрицкая

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