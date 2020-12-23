Госдума поддержала идею МВД о принудительной геномной регистрации россиян

Сегодня нижняя палата российского парламента согласилась с предложением МВД расширить круг россиян, подлежащих обязательной геномной регистрации. Соответствующий законопроект, внесенный правительством РФ, принят в первом чтении.

В частности, речь идет о том, что в обязательном порядке биологические материалы будут брать не только у преступников, осужденных по тяжким и особо тяжким статьям, но также у обвиняемых, а также подозреваемых в совершении любых преступлений, и даже у подвергнутых административному аресту.

В ходе обсуждения законопроекта депутат от КПРФ Алексей Куриный попросил заместителя министра МВД Игоря Зубова рассказать о зарубежном опыте решения проблемы геномной идентификации. «Расширение круга лиц за счет административного ареста и подозреваемых встречает резко негативное отношение наших граждан. Это персональные данные, вы сами понимаете», – пояснил парламентарий.

В ответ Зубов рассказал, как в Татарстане один преступник совершил 26 убийств женщин, и 9 лет умудрялся оставаться вне подозрений. Мужчина ранее был судим за малозначительное преступление и не попал в геномную базу. По его словам, если бы его смогли идентифицировать по оставленным им следам еще тогда, 25 человек остались бы живы.

«Генетическая экспертиза применяется во всем мире, это нормальная международная практика», – заверил Зубов, так и не назвав ни одну страну, где биоматериалы принудительно брали бы у лиц, подвергнутых административному аресту. При этом, как заявил замминистра, такие люди «уже показали свою нелояльность», поэтому их персональные данные можно забирать принудительно.

Напомним, сегодня Госдума приняла несколько законов Вяткина, которые разрешают уголовное преследование россиян за перекрытие дорог, в число которых попадают даже внутриквартальных проезды. Думская оппозиция предупредила, что граждан можно будет сажать даже за то, что несколько жильцов дома встретились около подъезда, и стали обсуждать коммунальные вопросы.

Депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко со своей стороны также указала на серьезную озабоченность граждан, которые «просто обрушились на нас с письмами в связи с вашим законопроектом». По ее словам, опасения россиян «связаны с сохранностью ваших баз данных». «Можно купить базу данных ГИБДД на Горбушке, можно купить адресные базы. А достаточно ли будет защищена геномная база?» – поинтересовалась она, отметив, что в Интернете высказываются также опасения, что «американцы собирают нашу базу данных по генотипу».

«По второй части мне сказать нечего, потому что это абсурд. Нет, они собирают, но не через эту базу данных», – заявил Зубов.

Вопрос сохранности баз данных решаются в рамках программы «Цифровая экономика», уточнил, в свою очередь, первый заместитель председателя думского комитета по безопасности Эрнст Валеев.

Депутат от ЛДПР Ярослав Нилов предложил ко второму чтению документа внести поправку об исключении для тех россиян, кто получил административный арест за нарушения ПДД. «Круг лиц, подлежащих геномной регистрации, будет только расширяться, а не сужаться», – отрезал в ответ Валеев.

«Это не является первым шагом к тотальному генетическому контролю за гражданами нашей страны?» – спросила депутат от КПРФ Веря Ганза, подчеркнув, что этот вопрос ее попросили задать избиратели. «Не является», – без пояснений заявил Зубов.

Законопроект в первом чтении был принят при 309 голоса «за», 4 против и троих воздержавшихся.

Москва, Татьяна Дорофеева

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