Подмосковные власти предупредили о перерыве в вакцинации от COVID-19

Власти Подмосковья на два дня останавливают вакцинацию от коронавируса. Об этом говорится в сообщении на официальном портале регионального правительства.

«Не будет работать вакцинация только 1 и 7 января, все остальные дни по записи прием будет осуществляться. В праздничные дни вакцинация будет продолжена», – сказала на совещании министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Как сообщал «Новый День», Московская область традиционно входит в первую тройку регионов РФ с самой высокой заболеваемостью covid-19, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Всего в Подмосковье рассчитывают привить от коронавируса как минимум 2-2,5 млн жителей. Сейчас в регионе работают 94 пункта вакцинации.

Напомним, в январе 2021 года новогодние каникул и рождественские каникулы продлятся до 8 января. 9 и 10 января – выходные дни для работников пятидневной рабочей недели.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 28.12.20

Военный эксперт оценил вклад России в организацию прошедших в ЦАР выборов. / В России продлили программы льготного автокредитования. / Избил и выстрелил в лицо: в Москве начальник напал на подчиненного за отказ от работы в выходной. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»