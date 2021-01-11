«Неожиданно для властей люди поехали на работу»: в Москве постпраздничная неделя началась с ЧП в метро

В Москве первый рабочий день после новогодних каникул обернулся столпотворением в метро – движение на «синей» ветке встало из-за «проверки инфраструктуры». Как сообщила пресс-служба столичной подземки, инцидент произошел в утренний час пик – около 8:35.

«На Арбатско-Покровской линии временно увеличены интервалы движения поездов от станции «Курская» до станции «Киевская» для проверки инфраструктуры. Делаем всё возможное, для скорейшего восстановления графика движения поездов», – отмечалось в сообщении. Движение было восстановлено к 9:40.

Как уточняет «Интерфакс», сбой произошел в тоннеле, соединяющем станции «Арбатская» и «Смоленская», из-за неисправности устройства сигнализации, централизации и блокировки.

В соцсетях резко отреагировали на ЧП. «Нашли время проверять!!! Встречная просьба – приехать отработать за меня время, на которое я опоздал на работу», – возмутился один из пассажиров. «Неожиданно для властей, 11 го люди поехали на работу, на срочно проверить ветку, вдруг че)», – отметила москвичка.

«Отличное начало рабочей недели, часовая поездка от Строгино до Киевской, спасибо @MoscowMetro социальная дистанция, и прочие требования на «высшем» уровне», – прокомментировал ситуацию другой пользователь и прикрепил к записи фото из переполненных вагонов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 11.01.21

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