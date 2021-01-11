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Понедельник, 11 января 2021, 17:00 мск

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В Подмосковье студентам колледжей возвращают льготный проезд

Фото РИА «Новый День»

Власти Подмосковья разрешили студентам колледжей пользоваться своими льготными транспортными картами с 13 января. Об этом сообщила первый заместитель министра транспорта и дорожной инфраструктуры региона Анна Кротова.

«С 13 числа (января) мы разблокируем карты студентам колледжей. Ограничения по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями уже снято 14 декабря. Вся работа осуществляется по расписанию будних дней», – цитирует чиновницу канал «360».

В Подмосковье школы и детские сады возобновили работу сегодня, 11 января. Колледжи начнут работать с 13 января.

Москва, Светлана Антонова

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