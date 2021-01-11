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Понедельник, 11 января 2021, 18:01 мск

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Губернатор Подмосковья поменял главу Ступинского городского округа

Фото: mosreg.ru

Исполняющим обязанности главы администрации городского округа Ступино будет Сергей Мужальских, занимавший до этого пост первого заместителя главы города Серпухова. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Вера Назарова, которая была руководителем городского округа Ступино с октября 2017 года, покинет эту должность. Как отмечает РБК, в феврале 2020 года против заместителя главы Ступино Дениса Фунтикова было возбуждено уголовное дело о взятке 10 млн рублей, после чего он покинул должность.

Москва, Светлана Антонова

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