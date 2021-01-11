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Понедельник, 11 января 2021, 19:21 мск

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Еще одно ЧП в московском метро: ребенок упал на рельсы

Фото: twitter.com/MetroOperativno

В московском метро на Калужско-Рижской линии ребенок упал на рельсы. Как сообщил департамент транспорта города, машинисту удалось вовремя затормозить.

«На станции метро «Бабушкинская» ребенок упал на рельсы. Машинист поезда молниеносно среагировал и остановил состав. После чего машинист обесточил рельс и достал мальчика. Теперь нашего героя ждет награда. Детали произошедшего уточняются. Движение поездов на Калужско-Рижской линии осуществляется в соответствии с графиком», – говорится в сообщении.

Напомним, в Москве первый рабочий день после новогодних каникул обернулся столпотворением в метро – движение на «синей» ветке встало из-за «проверки инфраструктуры». Сбой произошел в тоннеле, соединяющем станции «Арбатская» и «Смоленская», из-за неисправности устройства сигнализации, централизации и блокировки.

В соцсетях резко отреагировали на ЧП. «Нашли время проверять!!! Встречная просьба – приехать отработать за меня время, на которое я опоздал на работу», – возмутился один из пассажиров. «Неожиданно для властей, 11 го люди поехали на работу, на срочно проверить ветку, вдруг че)», – согласилась москвичка.

Москва, Александра Быстрицкая

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