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Вторник, 12 января 2021, 14:49 мск

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Коронавирусные ограничения в Подмосковье: Воробьев продлил дистанционку для вузов

В Подмосковье до 6 февраля продлено дистанционное обучение для студентов высших учебных заведений. Как сообщил губернатор Андрей Воробьев, транспортные карты будут по-прежнему заблокированы.

Глава региона также уточнил, часть ограничений будет снято. В частности, учащиеся средних профессиональных заведений с 13 января могут вернуться к очному формату обучения – их льготные транспортные карты будут разблокированы.

Кроме этого, с завтрашнего дня отменяется требование справки об отсутствии COVID-19 для тех, кто заселяется в гостиницы. При этом остается обязательной термометрия при заезде, при входе в гостиницу в течение дня и в ресторанах и барах гостиниц.

Как сообщал «Новый День», 14 декабря в Подмосковье было снято ограничение по проезду по соцкартам 65+ и людей с хроническими заболеваниями. 11 января возобновили работу школы и детские сады.

Напомним, с 21 октября в Подмосковье запрещено проведение массовых мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе спортивных, досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, а также выставочных, просветительских и рекламных.

Москва, Александра Быстрицкая

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