ЕСПЧ вынес решение по историческому иску Грузии к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал, что Россия не несет ответственности за инциденты, произошедшие в Южной Осетии и Абхазии во время боевых действий с 8 по 12 августа 2008 года. При этом Россия признана виновной в нарушении прав человека на этих территориях после прекращения огня 12 августа. Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ, при этом в нем нет данных о денежной компенсации, этот вопрос будет рассмотрен позднее.

Как сообщается на сайте Минюста РФ, ЕСПЧ по результатам почти 12-летнего рассмотрения дела «пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 г». При этом Минюст РФ выразил несогласие с выводами ЕСПЧ, касающимися возложения ответственности на российскую сторону за ситуацию в Южной Осетии и Абхазии после 12 августа, поскольку «непосредственная причастность к ним российских военнослужащих так и не была установлена».

На сайте ЕСПЧ в пресс-релизе о межгосударственной жалобе «Грузия против России (II)» говорится, что судьи одиннадцатью голосами против шести признали, что Россия не несет ответственности за события, происходившие в период активной фазы боевых действий с 8 по 12 августа 2008 года. «Суд придал решающее значение тому факту, что сама реальность вооруженной конфронтации и боевых действий между вражескими вооруженными силами, стремящимися установить контроль над районом в условиях хаоса, не только означает отсутствие «эффективного контроля» над этим районом, но и исключает любую форму «власти и контроля государственных агентов» над отдельными лицами», – говорится в документе.

При этом шестнадцатью голосами против одного было принято решение, что Россия ответственна за «события, произошедшие после прекращения боевых действий (в соответствии с соглашением о прекращении огня от 12 августа 2008 года)». Речь идет о пытках грузинских пленных, нарушении прав гражданских лиц на свободу и безопасность, об отказе от расследования убийств граждан Грузии.

Так, суд установил, что Россия осуществляла «эффективный контроль» над Южной Осетией, Абхазией и «буферной зоной» в период с 12 августа по 10 октября 2008 года, до даты официального вывода российских войск. «После этого периода сильное российское присутствие и зависимость югоосетинских и абхазских властей от Российской Федерации свидетельствовали о продолжении «эффективного контроля» над Южной Осетией и Абхазией», – заключил ЕСПЧ. В документе говорится, что 160 грузинских гражданских лиц удерживались с 10 по 27 августа в подвале Министерства внутренних дел Южной Осетии, причем «большинство из них были довольно пожилыми людьми и треть были женщинами».

После прекращения боевых действий началась кампания по сожжению и разграблению домов мирных жителей. «Эта кампания сопровождалась жестоким обращением с гражданским населением и, в частности, казнями без надлежащего судебного разбирательства, – говорится в сообщении на сайте суда. – Три грузинских свидетеля, заслушанные Судом, также упоминали о поджогах и разграблении домов югоосетинскими ополченцами, когда их деревни находились под контролем России, а также о злоупотреблениях, совершенных в отношении грузинских гражданских лиц». Российские войска обычно не вмешивались в эти события, «несмотря на отданный российским вооруженным силам приказ о защите населения и проведении миротворческих и правоохранительных операций на местах».

Во время судебного разбирательства российская сторона «отказалось представить «боевые донесения» на том основании, что рассматриваемые документы составляют «государственную тайну», несмотря на предложенные Судом меры по представлению неконфиденциальных выдержек».

Что касается вопроса о справедливой компенсации по итогам принятого решения, то в пресс-релизе сообщается, что этот вопрос суд рассмотрит позднее.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.21

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