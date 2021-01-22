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Пятница, 22 января 2021, 13:14 мск

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В Госдуме хотят освободить хозяев «мигалок» от штрафов за нарушения ПДД

Владельцев машин с проблесковыми маячками могут освободить от ответственности за нарушение правил дорожного движения (ПДД), которое зафиксировано автоматическими фото- и видеокамерами. Соответствующий законопроект сегодня внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с вице-спикером нижней палаты парламента Игорем Лебедевым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», поправки предполагается внести в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), дополнив его нормой о том, что «собственник (владелец) транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенным проблесковым маячком синего цвета освобождается от административной ответственности за нарушения ПДД в случае их фиксации автоматическими техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи.

В пояснительной записке к документу говорится, что ПДД разрешают водителям автомобилей с синими проблесковыми маячками отступать от правил при условии обеспечения безопасности движения. При этом такие нарушения все же фиксируются камерами, и штрафы выписываются владельцам таких машин – то есть органам МВД, Минобороны, ФСБ и другим.

«Имеются случаи, когда государственные органы данную административную ответственность перекладывают на водителей транспортных средств, которые выполняя неотложное служебное задание, были вынуждены нарушать установленные правила дорожного движения, – отмечают авторы законопроекта. – Это касается даже водителей автомобилей скорой помощи, которые для спасения жизни больного нарушали скоростной режим и в дальнейшем были вынуждены оплачивать административные штрафы».

Для решения этой проблемы либерал-демократы предложили освободить от административной ответственности за нарушение ПДД владельцев автомобилей с синими проблесковыми маячками, если эти нарушения не угрожают безопасности дорожного движения.

Москва, Татьяна Дорофеева

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