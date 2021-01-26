В Госдуму внесен законопроект о чемпионате Европы по футболу

Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об изменении времени проведения чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года. Решение о переносе на 2021 год было ранее принято исполкомом спортивной организации из-за пандемии коронавируса.

Правительственный документ уточняет период проведения чемпионата, вносит поправки в протокольный маршрут УЕФА, особенности использования радиочастотного спектра. Кроме того, речь в законопроекте идет о трудоустройстве иностранных граждан, принимающих участие в мероприятиях, и положениях об алкогольной продукции, которая будет ввезена в Россию. Так, в случае принятия закона, иностранцам и лицам без гражданства, заключившим договоры с работодателем в рамках проведения чемпионата Европы по футболу, не нужно будет получать в России разрешение на работу или патент. Что касается алкогольной продукции, то под специальную таможенную процедуру предложено подвести не только игристые вина, но и другие виды «натуральных виноградных вин, пива солодового и напитков, изготавливаемых на основе пива (пивных напитков), предназначенных для потребления участниками мероприятий, организованных UEFA, в бутылках любой вместимости и (или) в иной потребительской таре с нанесенной на них надписью «не для продажи»», говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту закона сказано, что правительство РФ еще в мае направило УЕФА письменную гарантию с подтверждением всех ранее согласованных позиций.

Законопроект был одобрен правительством РФ на заседании 21 января.

На прошлой неделе стало известно, что в УЕФА рассматривают различные сценарии организации чемпионата Европы по футболу, перенесенного на лето текущего года. Один из вариантов предусматривает проведение турнира в одной стране, а не на всем континенте, как планировалось ранее. Окончательное решение ожидается в марте.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.01.21

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