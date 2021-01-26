«Единороссы» в Госдуме анонсировали ужесточение ответственности за незаконные митинги с подростками

Фракция «Единая Россия» в Госдуме выступит с политическим заявлением о вовлечении 12-14-летних детей и подростков в несанкционированные акции. Об этом сообщил журналистам перед началом пленарного заседания в нижней палате парламента лидер думских «единороссов» Сергей Неверов.

По его словам, ситуацию с митингами 23 января сегодня обсудили участники заседания президиума фракции. Партия власти намерена поставить вопрос об ужесточении ответственности за такие нарушения.

«Это заявление будет связано с событиями, которые прошли в нашей стране 23 января, во многих городах, и действия, которые были сделаны организаторами, были несанкционированы, – заявил Неверов. – Для нас самое тревожное то, что в эти незаконные действия вовлекается большое количество несовершеннолетних детей. Естественно, мы сегодня обсуждали что необходимо сделать для того, чтобы ответственность тех, кто подобные правонарушения совершает, была высокой».

Вовлечение несовершеннолетних в массовые несанкционированные мероприятия, «особенно в рамках радикальных действий, которые мы наблюдали во многих городах», может привести к трагедиям, предупредил Неверов. «Мы видели, что очень многие родители приезжали на подобные мероприятия, и забирали своих детей, потому что они даже не знали, где они находятся», – отметил он, напомнив, что сегодня российскими законами предусмотрена ответственность для родителей.

Неверов также сообщил, что на «региональной неделе» депутаты Госдумы от «Единой России» проведут встречи с родительским сообществом и общественными организациями, в которых занимаются дети, чтобы обсудить «вот такие действия тех, кто пытается сегодня провоцировать беспорядки в нашей стране». Лидер фракции «единороссов» подчеркнул, что «никому не запрещено выражать свое мнение» на митингах и шествиях, но только в том случае, если «вы обращаетесь, получаете разрешение, и это проводите».

Он также пояснил, что несовершеннолетние могут участвовать в официальных мероприятиях, в числе которых «всякого рода фестивали, спортивные, культурные, образовательные», где «присутствует большое количество людей, которые несут ответственность за проведение таких мероприятий».

В свою очередь, коллега Неверова Андрей Исаев связал акции 23 января с иностранным вмешательством в дела России в год выборов в Государственную думу, и заявил, что, по его личной оценке, происходившее подпадает под категорию массовых беспорядков. Действия полиции и ОМОНа Исаев назвал «очень мужественными, умелыми, достойными», отметив, что на акциях действовали почти профессиональные боевики, которые нападали на сотрудников полиции и применяли рукоприкладство, и «на Пушкинской площади чуть не убили человека, поднявшего плакат против Навального».

Напомним, 23 января в Москве в больницы за медицинской помощью обратилось более 40 человек, в том числе пять несовершеннолетних, несколько из них в СМИ рассказали о том, что получили травмы от рук сотрудников полиции.

В Санкт-Петербурге полицейский с размаха пнул ногой в живот 54-летнюю женщину, которая спросила, за что силовики задержали молодого парня. Женщина попала в реанимацию.

Москва, Татьяна Дорофеева

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