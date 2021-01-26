Россия готовится вернуться в Египет: в Хургаду вылетает инспекционная делегация

Российские авиационные службы завтра вылетят в Египет для инспекции аэропорта Хургады. Как пишет газета Egypt Independent, делегация направлена в рамках необходимых проверок перед возобновлением авиасообщения.

«В среду международный аэропорт Хургады примет российскую делегацию, которая в течение пяти дней проверит соблюдение мер безопасности в залах вылета и прилета, понаблюдает за процедурой обработки багажа пассажиров и размещением сотрудников службы безопасности аэропорта. Кроме того, в связи с распространением COVID-19 российские специалисты проверят соблюдение санитарных мер для защиты путешественников», – цитирует издание «Интерфакс».

Отмечается, что проверке подвергнется кейтеринг аэропорта, а также все системы видеонаблюдения и соблюдение правил безопасности на взлетно-посадочных полосах.

Предполагается, что итогам инспекции российские специалисты встретятся с представителями министерства гражданской авиации Египта, затем представят отчет в Росавиацию.

Напомним, чартерные рейсы в Египет были отменены после взрыва российского самолета над Синайским полуостровом 31 октября 2015 года.

Ранее стало известно, что чартерное сообщение может быть возобновлено в марте. Решение должно быть вынесено по результатам запланированной на этой неделе инспекции.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 26.01.21

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