«Представляете, как мы обидим людей?» Госдума подводит под штрафы всех россиян

Министерство природных ресурсов и экологии РФ пролоббировало принятие законопроекта, по которому практически каждый гражданин РФ может подвергнуться штрафу. Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет об установлении ширины прибрежной защитной полосы в 200 метров.

Представляя документ сегодня на пленарном заседании Госдумы, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Сергей Ястребов объяснил его целесообразность синхронизацией норм водного законодательства и законодательства о рыболовстве и «сохранением водных биологических ресурсов» страны. «Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается равной 200 метрам для рек озер и водохранилищ, отличающихся характеристиками водным объекта рыбхозяйственных значений высшей категории – являющихся местами обитания, размножения, зимовки, пути миграции особо ценных водных биологических ресурсов», – сказал он.

У парламентариев законопроект вызвал массу вопросов. В частности, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Наталья Боева обратила внимание, что «ценным видом» является и судак, который есть практически во всех южных реках. «Значит, везде нужно сделать 200 метров? У нас 20 тысяч км береговая линия. 20% из них – территория, где проживает население. Они же не 200 метров отступали. Представляете, как мы обидим людей? А 80% – пашни. Если мы отступим, сколько пашни будет потом засорено сорняком. Это не приемлемо для наших ценных земель», – подчеркнула она.

Депутат от «Справедливой России» Елена Драпеко также отметила, что авторы законопроекта не предоставили перечень особо ценных территорий, которые попадают под закон. «Мы можем получить такой же скандал, как при расширении зоны газопровода. Сколько жилых домов, садоводческих хозяйств, хозпостроек люди были вынуждены сносить и сколько мы имели неприятностей. Может быть идти по другому пути, и накладывать ограничения на конкретные территории с учетом их использования?» – сказала Драпеко.

Ее коллега от фракции, депутат Олег Шеин со своей стороны подчеркнул, что документ превращает законодательные нормы в фарс. «Докладчик (Ястребов) не читал норму закона, потому что он не мог вводить Думу в заблуждение. Речь идет о 65 статье Кодекса, скандальной, по которой человек, проехавший ближе, чем «энное» расстояние от реки, неважно на чем – на машине, на велосипеде – подлежит штрафу от 3 до 4 тысяч рублей. Это расстояние зависит от протяженности реки. По этой статье колоссальное количество людей – не только рыбаки, а те, кто просто едут к себе домой – подвергались штрафу. Так вот, смысл закона в том, чтобы штрафы усугубить», – констатировал Шеин.

«По действующей редакции, что штрафы налагаются на территории, которые являются особо важными для сохранения биоресурсов. Предлагается другое – что штрафы распространяются на все случаи, где по водным объектам ценная рыба может проплывать», – пояснил парламентарий.

По его мнению, предложение выгодно только для владельцев баз отдыха. «Скандальная норма, которая предполагает штраф даже для велосипедистов, за то, что человек проехал ближе, чем 200 метров от реки по не асфальтированной дороге. Единственные люди, которые этому обрадуются – это владельцы баз отдыха, куда идут асфальтированные дороги, для которых рыбаки с удочками – злейшие враги, потому что это утраченная прибыль», – сказал Шеин.

Несмотря на такие аргументы, законопроект был Госдумой принят в первом чтении.

Москва, Александра Быстрицкая

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