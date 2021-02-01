Полиция без объяснений закрыла выход со станции «Кропоткинская» в центре Москвы

В центре Москвы полиция закрыла выход из северного вестибюля станции метро «Кропоткинская», который ведет к храму Христа Спасителя. О причинах такого решения не сообщается.

«Северный вестибюль станции «Кропоткинская» Сокольнической линии (1) закрыт на выход по требованию полиции. Пользуйтесь южным вестибюлем станции», – сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта Москвы.

При этом в Москве продолжают действовать введенные из-за пандемии запреты на проведение массовых мероприятий, сохраняется масочно-перчаточный режим.

Ранее 30 января Мосгортранс сообщил о серьезных изменений маршрутов наземного транспорта в центре в районе метро «Кропоткинская» – это также произошло по требованию полиции без объяснения причин. «С начала движения и до особых распоряжений полиции», – отметили в департаменте о сроках действия новой схемы.

Как сообщал «Новый День», 31 января в Москве прошла очередная несанкционированная акция протеста, участники которой требовали отпустить оппозиционера Алексея Навального.

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 01.02.21

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