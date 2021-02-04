«Позорная неделя для мосметро…»: «фиолетовая» ветка встала на несколько часов

В московском метрополитена произошел серьезный сбой в движении на Таганско-Краснопресненской линии. По данным столичного департамента транспорта, инцидент произошел сегодня с открытием метро – в 5:51 появилось сообщение, что нет движения на участке от станции «Планерная» до станции «Октябрьское поле». В департаменте это объяснили «необходимостью проверки инфраструктуры».

В 6:15 сообщалось, что вдоль закрытого участка были запущены компенсационные автобусы с остановками у станций метро «Планерная», «Сходннская», «Тушинская», «Спартак» и «Щукинская». Всего курсировало около 160 автобусов.

В 8:06, по данным дептранса, движение на участке было восстановлено. «Все станции открыты для входа и выхода. Приносим извинения за временные неудобства», – говорится в сообщении.

Предварительная причина ЧП уже известна – несоблюдение подрядчиком ООО «Элером» правил проведения работ в тоннеле». «Компания будет оштрафована и отстранена от работ до окончательного выяснения причин», – подчеркнули в департаменте транспорта.

Москвичи резко отреагировали на очередной сбой работе метро. «Приносим свои извинения» ????? Я ехала одну остановку 45 минут на автобусе, была зажата со всех сторон, людей было человек 100 вплотную. О санитарных нормах и эпидемиологической ситуации – не, не слышали. И после этого «извините»», – прокомментировала ситуацию москвичка в твиттере.

«Наверное, самая позорная неделя для мосметро...» – заявил один из пассажиров. «Не извиняйтесь, нет ничего постояннее, чем временные неудобства», – отметил другой.

Напомним, вечером 2 февраля после вынесения приговора оппозиционеру Алексею Навальному по требованию полиции на вход и выход были закрыты станции «Театральная», «Александровский сад», «Охотный Ряд», «Площадь Революции». Поезда на них не останавливались. На ближайших станциях метро полицейские запускали пассажиров к поездам только после записи их паспортных данных.

Утром пресс-служба метрополитена сообщила о штатной работе подземки. В комментарии к записи многие москвичи высказали негодование самим фактом перекрытия станций, на которое власти решились накануне вечером, не вдаваясь в объяснения.

Москва, Александра Быстрицкая

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