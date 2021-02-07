«Большинство правонарушителей бегут в РФ»: Белоруссия ждет экстрадиции из России четырех зачинщиков протестов

В России задержано четверо организаторов массовых беспорядков в Минске. Как сообщил начальник международно-правового отдела Следственного комитета Белоруссии Михаил Вавуло, документы для их экстрадиции уже подготовлены.

«Обычно большинство правонарушителей бегут в Российскую Федерацию, поскольку границ как таковых с союзным государством нет. Например, четверо граждан нашей страны, которые в августе оказывали сопротивление сотрудникам милиции при задержании и участвовали в организации массовых беспорядков, недавно задержаны на территории России. Документы на экстрадицию направлены, но пока находятся в стадии рассмотрения»,– цитирует его слова «SB. Беларусь сегодня».

Вавуло также сообщил, что Следственный комитет Белоруссии направил в Польшу документы об экстрадиции основателя Telegram-канала Nexta Степана Путило и бывшего главного редактора канала Романа Протасевича.

Как сообщал «Новый День», 9 августа в Белоруссии начались массовые акции протеста. Оппозиция объявила, что подсчет голосов после президентских выборов велся с нарушениями, а на самом деле победу одержала оппонент действующего главы государства Александра Лукашенко – Светлана Тихановская.

Инаугурация Лукашенко в обстановке секретности прошла 23 сентября 2020 года во Дворце Независимости в Минске – ее не предваряли ни анонсы в СМИ, ни официальные сообщения. Трансляции церемонии также не было. Легитимность не признали многие западные страны.

Тихановская вскоре после выборов выехала в Литву. Она объявлена в межгосударственный розыск в Белоруссии и России по делу о призывах к захвату власти. Позже прокуратура также приняла решение о возбуждении уголовного дела в отношении Тихановской и иных лиц по факту создания экстремистского формирования и руководства им. Против ряда представителей оппозиции также возбуждены дела о финансировании деятельности экстремистского формирования и заговоре с целью захвата власти.

Минск, Александра Быстрицкая

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