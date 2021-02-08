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Понедельник, 8 февраля 2021, 15:36 мск

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Воробьев: Подмосковье возвращается к обычной жизни

Фото: mosreg.ru

Московская область переходит к обычной жизни: отменены почти все ограничения, связанные с борьбой против распространения коронавируса. Об этом заявил губернатор Андрей Воробьев на еженедельном совещании с руководящим составом регионального правительства.

«По сути, все ограничения сняты. Остались ограничения на массовые мероприятия. Но трибуны, спортивные мероприятия можно посещать при определенных современных стандартах», – цитирует Воробьева «Интерфакс».

Как сказал глава региона, «мы, по сути, переходим в обычный штатный режим работы».

По данным регионального штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19, в Московской области за минувшие сутки выявлено более 900 новых случаев заболевания коронавирусом.

Москва, Светлана Антонова

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