ЧП в московском метро: на «серой» ветке произошел второй сбой за день

В московском метро на «серой» ветке произошел очередной сбой. Как сообщила пресс-служба метрополитена, движения поездов было приостановлено от станции «Отрадное» до станции «Савеловская», в обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

О причинах инцидента не сообщается, но отмечается, что в 16:20 движение было введено в график.

Как уточняет «Интерфакса» со ссылкой на информированный источник, около 15:35 на станции «Дмитровская» шпала контактного рельса начала тлеть, после чего пришлось отключить напряжение.

Как сообщал «Новый День», ранее в СМИ появилась информация, что утром около 10:55 из-за падения пассажира на рельсы было остановлено движение на участке между станциями «Южная» – «Бульвар Дмитрия Донского» Серпуховско-Тимирязевской линии.

Примечательно, что пресс-служба столичной подземки до сих пор не прокомментировала инцидент и не информировала граждан о сбое в движении.

Напомним, метрополитен довольно часто подвергается критике пассажиров. Под каждым сообщением о неполадках набираются десятки комментариев. Зачастую эти сообщения противоречат официальной информации о восстановлении движения.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 17.02.21

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