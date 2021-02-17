В России объявлена новая «война»: Госдума запретила нацистским преступникам «на груди русского человека разгуливать по русским улицам»

В России решено запретить изображения нацистских лидеров в публичном пространстве без формирования негативного отношения к ним, соответствующий законопроект Госдума приняла сегодня в первом чтении. Как передает корреспондент РИА «Новый День», при обсуждении этой инициативы прозвучало также предложение запретить татуировки с фашистской символикой.

Соавтор документа, депутат от «Единой России» Елена Ямпольская пояснила, что разработать новую норму решили после «дичайших случаев»: «то в центре Москвы в магазине торгуют блузками с изображением Гитлера, то на витрине выставлены бюстики нацистках вождей, то в киоске Роспечати вдруг находят пакет с почтовыми марками с изображением нацистских лидеров».

Согласно документу, изображения нацистских деятелей в России должны быть запрещены, за исключением случаев публичной демонстрации этих лиц, при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствует его пропаганда, сообщила Ямпольская. «Заявления о том, что запретят публиковать портреты в учебниках и СМИ – это абсолютная спекуляция, – заверила она. – Ничего подобного. Если нет признаков пропаганды нацизма, то, разумеется, ни о какой цензуре речь не идет».

Пока наказание за нарушение этой нормы планируется такое же, как за демонстрацию нацистской символики, однако, как оговорилась Ямпольская, если ко второму чтению коллеги решат «его несколько увеличить», она «поддержит двумя руками».

«Если вы отроете Интернет и решите купить что-то с изображением Гитлера, на вас вывалится огромное количество предложений, – сообщила Ямпольская, и тут же заявила: – До чего мы дожили, у нас ветеранов оскорбляют!»

Между тем такая инициатива вызвала

«Вообще это странная логика, – отметил либерал-демократ Сергей Иванов. – Если человек идет в майке с изображением Гитлера, и там написано «Гитлер капут» – это нормально, это патриот. Если он идет в такой же майке и там написано «Хайло Гитлер» – это вообще враг народа. Коллеги, вы вообще помните, сколько человек было приговорено решением Нюрнбергского трибунала? Многих вы вообще в лицо не знаете – кто вспомнит, как выглядел Риббентроп, или Йодль, или Дениц. И если человек будет идти в майке с этим изображением, никто даже не поймет, кто это».

Парламентарий напомнил, что все эти фотографии есть в Википедии, и назвал странной ситуацию, при которой одно и то же изображение на майке и в Википедии в первом случае считается нарушением, а во втором «это нормально». «Вы хотите и там эти фотографии вырезать? 37-ой год, вырезаем фотографии врагов народа?» – поинтересовался он.

В ходе дискуссии экс-сотрудник КГБ депутат-«эсер» Николай Рыжак заявил, что ему нравится, что Иванов «вошел роль такого оппозиционера», но «это не тот случай, когда надо задавать такие вопросы».

В свою очередь, Ямпольская признала, что узнаваемыми являются лишь несколько лиц нацистских деятелей, но и они «должны быть лишены возможности вот так спокойно на груди русского человека разгуливать по русским улицам».

При этом парламентарий призналась, что законопроект не является «самодеятельностью» группы депутатов – они регулярно «консультировались с Минюстом, буквально на днях еще раз провели консультации с Генеральной прокуратурой», поэтому ко второму чтению в списке запрещенных для изображения в РФ появятся также пособники нацистов, руководители националистических движений, коллаборационисты, Степан Бандера и Петр Краснов.

Как считает депутат от «Справедливой России», космонавт Александр Самокутяев, надо также бороться с татуировками-свастиками, которые часто можно увидеть на пляже на теле молодых россиян. «Нужно продумать какое-то законодательное решение, или наказание, или штраф или что-то в этом роде, но это совершенно не годится», – заявил он.

После этого финального аккорда законопроект Ямпольской и ее коллег в первом чтении поддержало единогласно 395 депутатов. Против не голосовал никто, воздержавшихся также не было.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 17.02.21

ЧП в московском метро: на «серой» ветке произошел второй сбой за день. / «Нелюди какие-то, ей Богу»: водителям и кондукторам запретили высаживать детей из автобуса. / Бывший министр экологии Подмосковья Александр Коган борется за свое достоинство. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»