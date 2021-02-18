В московском метро произошел сбой из-за упавшего на рельсы пассажира

Сегодня утром в московском метро пассажир упал на пути на одной из станций Люблинско-Дмитровской линии. Интервалы движения поездов, следующих из центра столицы были увеличены, между станциями «Чкаловская» и «Печатники» сообщение было остановлено.

Как сообщается в Телеграмм-канале столичного департамента транспорта, на Люблинско-Дмитровской линии не было движения поездов от станции «Чкаловская» до станции «Печатники». В обратном направлении поезда следовали с увеличенным интервалом. В 10:28 департамент сообщил, что движение на линии восстановлено и вводится в график.

«Интерфакс» со ссылкой на собственный источник уточняет, что пассажир упал на пути на станции «Дубровка». Чтобы его поднять, было снято напряжение с контактного рельса. Позже стало известно, что пассажир погиб.

Сбой на Люблинско-Дмитровской линии ранее был зафиксирован 16 февраля – тогда поезд из-за технической неисправности остановился в тоннеле между станциями «Верхние Лихоборы» и «Селигерская».

Москва, Алевтина Белова

Москва. Другие новости 18.02.21

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