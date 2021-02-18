Долг пяти муниципалитетов Подмосковья за тепло и горячую воду превысил 2,6 млрд рублей

На 1 февраля просроченный долг пяти муниципальных районов Московской области за поставленные тепло и горячую воду вырос до 2,6 млрд рублей. Об этом говорится в официальном сообщении «ТСК Мосэнерго». В компании уточнили, что более 80% задолженности приходится на подконтрольные муниципалитетам организации в сфере ЖКХ, при этом ежегодно задолженность данных предприятий увеличивается.

Лидером среди должников является г.о. Химки, где задолженность всех потребителей за поставленную тепловую энергию составила 1,95 млрд рублей, при этом на долю управляющих организаций в сфере ЖКХ пришлось 1,3 млрд рублей. Более того, наблюдается рост задолженности бюджетных потребителей, подконтрольных администрации.

На втором месте антирейтинга находится г.о. Дзержинский с объемом долга 813,8 млн рублей. На третьем – городской округ Котельники с задолженностью в размере 717,4 млн рублей. Далее следуют г.о. Люберцы, нарастивший долг до 226,3 млн рублей, и городской округ Электрогорск с долгом 331,4 млн рублей.

«Самая большая задолженность в Химках, при этом недостаточное внимание руководства города к погашению задолженности грозит проблемами с надежностью работы системы теплоснабжения Химок. Также беспокоит платежеспособность АО «Люберецкая теплосеть», которая до недавнего времени считалась образцовым плательщиком. Очевидно, что пассивная позиция глав ряда муниципалитетов по отношению к проблеме долгов за энергоресурсы повышает риск возникновения аварийных ситуаций, что особенно актуально в ходе отопительного сезона», – отметил начальник управления сбыта ООО «ТСК Мосэнерго» Дмитрий Триль.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 18.02.21

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