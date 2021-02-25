В московском метро появится новая система слежения

Мэрия Москвы выделила еще 932 млн рублей, чтобы установить в метро специальные мультимедийные экраны с камерами видеонаблюдения. Как пишет «Коммерсантъ», камеры на экранах смогут не только информировать пассажиров, но и собирать их данные.

Как следует из заявки на портале госзакупок, к декабрю 2021 года власти хотят установить на 85 станциях метро 316 мультимедийных экранов с камерами, оснащенными функцией распознавания лиц. В техническом задании говорится, что каждая из камер должна иметь автофокус, снимать в высоком разрешении Full HD и поддерживать интеллектуальные модули, в числе которых, например, «детектирование лиц», подсчет людей и распознавание их скопления.

При этом представители метрополитена заверили, что видеокамеры в экранах не предназначены для распознавания лиц и поиска конкретных людей. Предполагается, что такие экраны будут информировать москвичей об экстренных ситуациях, изменениях в работе транспорта, новых сервисах, а также транслировать рекламу.

Доступ к комплексу получат сотрудники метрополитена и Центра организации дорожного движения Москвы (ЦОДД), а также служащие управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям. Также к системе подключат внешнюю рекламную платформу, но какую именно – пока не известно.

По мнению экспертов, новая система, которую заказывает Московский метрополитен, предназначена в первую очередь для фиксирования и анализа поведения пассажиров, а также, чтобы собирать их данные для рекламных агентств.

Как сообщал «Новый День», цифровые инициативы московской мэрии часто встречают негативную реакцию общества и экспертов. Власти еще 2017 году установили более трех тысяч камер с функцией распознавания лиц, при этом система «читает» также пол и возраст. В ноябре 2019 года мэрия заказала 258 серверов, 105 компьютеров и систему хранения данных общей емкостью 9 петабайт на 1,2 млрд руб. В январе 2020 года был объявлен конкурс на 1,9 млрд руб. на поставку оборудования для системы распознавания лиц на транспорте.

К сентябрю 2021 года должна также заработать система сбора и хранения персональных данных жителей – на эти цели планируется потратить не менее 185 млн рублей.

Осенью 2020 года глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев создал рабочую группу, которая должна будет определить основные нормы так называемого Цифрового кодекса, проводящего «красные линии» прав человека в эпоху цифровизации. При этом он раскритиковал мэрию Москвы за планы введения системы идентификации людей, «которые ходят по тротуарам и ездят в метро».

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 25.02.21

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