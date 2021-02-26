«Очень внимательно...» Кремль прокомментировал новый авиаудар США по Сирии

Кремль находится в контакте с Дамаском и следит за ситуацией в Сирии, где США нанесли удар по иранским ополченцам. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Очень внимательно мониторим ситуацию. Находимся в контакте с сирийскими коллегами», – цитирует его слова РБК.

При этом Песков отказался комментировать, уведомляли ли США Россию об ударе. «Не могу ответить на этот вопрос, потому что контакты идут по линии военных», – сказал он.

Ранее стало известно, что американские войска нанесли авиаудар по Сирии. В ведомстве заявили, что удар носил оборонительный характер и ему предшествовали три атаки ополченцев на военных США. Приказ об ударе отдал президент Джо Байден.

Позже министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком. В результате операции были разрушены несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии.

Москва, Александра Быстрицкая

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