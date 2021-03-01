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Понедельник, 1 марта 2021, 20:04 мск

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Сирийское обострение: Москва и Дамаск назвали США оккупантом и обвинили в бесчеловечной агрессии

Скриншот видео CNBC

Москва и Дамаск официально обвинили США в оккупации территории Сирии. Совместное заявление, подписанное начальником Национального центра управления обороной РФ Михаилом Мизинцевым и министром муниципального управления и экологии Сирии Хусейном Махлюфа, опубликовано на сайте министерства обороны РФ.

«Соединенные Штаты наносят авиационные удары по территории суверенного сирийского государства и продолжают незаконно оккупировать его территории. При этом в контролируемых ими районах страны нет и намека на восстановление безопасной и достойной мирной жизни», – говорится в заявлении.

Также в документе подчеркивается, что в условиях борьбы с пандемией коронавируса Штаты «продолжают проводить бесчеловечную санкционную политику в отношении многострадального народа Сирии».

«Более того, американцы оказывают давление на страны региона с наибольшим числом беженцев, принуждая их запугивать сирийцев якобы сложной внутриполитической и социально-экономической ситуацией на родине и многочисленными проблемами, возникающими у вернувшихся в места довоенного проживания семей», – отмечается в заявлении.

Как сообщал «Новый День», 26 февраля американские войска нанесли авиаудар по Сирии. В Пентагоне заявили, что удар носил оборонительный характер и ему предшествовали три атаки ополченцев на военных США. Приказ отдал президент Джо Байден.

Позже министр обороны США Ллойд Остин уточнил, что Вашингтон опирался на разведданные, предоставленные Ираком. В результате операции были разрушены несколько объектов на пограничном контрольно-пропускном пункте в Восточной Сирии.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 01.03.21

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