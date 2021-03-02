Лукашенко назвал «глупой» идею объединения России и Белоруссии

Россия и Белоруссия не будут объединяться в единое государство с общими органами управления. Об этом сегодня заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. По его словам, мир настолько изменился, что даже работать в этом направлении было бы глупо. При этом два государства уже сейчас имеют почти одинаковый уровень развития по различным направлениям.

«Мы суверенное и независимое государство, – подчеркнул Лукашенко на совещании по вопросу белорусско-российского сотрудничества в военной сфере. – Сегодня мир изменился настолько, что разговоры о том, что Беларусь должна войти в состав России, или Россия должна войти в состав Беларуси, или мы вообще как-то должны слиться, создав единые органы управления… Мир настолько изменился, что просто было бы глупо даже работать в этом направлении. А во-вторых, это абсолютно не нужно. Потому что, существуя как суверенное независимое государство, мы можем выстроить такую систему отношений, что эта система будет мощнее, нежели в самой Российской Федерации взаимоотношения отдельных территорий».

Как считает Лукашенко, Россия и Белоруссия сейчас находятся на практически одинаковом уровне развития по различным направлениям. «Мы просто об этом не говорим. Ведь у нас люди имеют равные возможности. Как бы ни было сложно, субъекты хозяйствования понимают на переговорах друг друга, многого достигли», – заявил он.

Сейчас речь идет, в частности, о сближении налогового законодательства, эту тему лидеры двух стран обсуждали во время встречи в Сочи. «Путин мне говорит: «Я готов направить к тебе [премьер-министра Михаила] Мишустина. Ваше правительство, наше правительство, налоговики сядут и тебе доложат суть предложений Российской Федерации после того, как мы месяц примерно поработаем». Я согласился. Пожалуйста, приедут, сядем, вместе посмотрим новации российские. Если это действительно новации, если они на пользу Беларуси, мы это примем», – отметил Лукашенко.

По его словам, сейчас примером для сотрудничества госорганов являются оборонные и внешнеполитические ведомства двух стран, и эти взаимоотношения планируется развивать. «Мы полны решимости (это было наше общее мнение) создать такое объединение Беларуси и России в Союзном государстве, что комар носа не подточит. Никто нас не упрекнет, что кто-то посягнул на чью-то независимость, суверенитет. Все будет красиво и достойно», – заверил белорусский лидер.

Кроме того, на совещании президент Белоруссии предупредил, что деструктивные силы попытаются поддерживать протестную активность в странах с помощью фейков и вбросов. «В частности, сейчас наши беглые (нашли «дворец Путина») пытаются найти дворец Лукашенко. Вот это у них сейчас самое главное: вбросить в медийное пространство больше пакости для того, чтобы в этот костер подбрасывать дровишки хотя бы до апреля. Им надо завести народ в Беларуси, расшевелить, чтобы, как они говорят, цитирую: «Не спала волна активности». Поэтому они будут вбрасывать любые фейки. Мы к этому готовы», – приводит заявление Лукашенко его сайт.

При этом, как заверил президент Белоруссии, тема «трансфера власти» на его переговорах в Сочи с Владимиром Путиным не обсуждалась. «Очень много писали об этой встрече. К сожалению, процентов 70 – это полная брехня и выдумки, – подчеркнул он. – Я даже не собираюсь сейчас перечислять все вопросы, которые были обсуждены. Их десятки были. Очень многие вопросы. Притом подвергнуты ревизии и обсуждению буквально все вопросы белорусско-российских отношений».

Минск- Москва, Татьяна Дорофеева

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