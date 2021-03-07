США перебросили из Ирака подкрепление на свои базы в сирийской Хасаке

Командование США перебросило дополнительную военную технику и личный состав на свои базы в сирийской провинции Хасака. Подкрепление было направлено с территории Ирака.

По данным агентства SANA, 6 марта на базе американцев в Аш-Шаддади приземлилось четыре летательных средства, в том числе два вертолета, на борту которых находились военнослужащие ВС США. Помимо этого, в район были доставлены как минимум 20 деревянных ящиков с наплечными ракетными установками.

Параллельно с этим в сторону Ирака направилась колонна из 42 грузовиков, груженных пшеницей со складов в городе Аль-Маликия. Транспортные средства с контрабандным сирийским зерном пересекли контрольно-пропускной пункт Сималка в сопровождении боевиков «Сирийских демократических сил» (СДС).

Американские военные продолжают незаконное присутствие на северо-востоке Сирии, не имея на то разрешения правительства страны или международных организаций. Причиной, по которой контингент США остается в регионе, Вашингтон называет борьбу с «Исламским государством» (запрещено в РФ). Между тем Россия еще в 2020 году заявляла о полном разгроме террористов в стране. Активное участие в разгроме экстремистов принимали бойцы «ЧВК Вагнера» и ВКС России.

На самом деле ключевым мотивом для присутствия американцев в Сирии остается нефть, в контрабанде которой неоднократно уличали Соединенные Штаты. Незаконно добывать и продавать сирийское «черное золото» им помогают курдские отряды СДС в обмен на покровительство США в регионе.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 07.03.21

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