«Давно не видели хорошего снега…» Подмосковье ждет сильное половодье – уровень воды поднимется на 1,8 м выше нормы

В московском регионе из-за обильных снегопадов приток воды в реки будет в 2-3 раза больше, чем в предыдущие годы. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил директор Гидрометцентра России Сергей Борщ сегодня на пресс-конференции в Москве.

«Мы в Москве так давно не видели хорошего снега. В этом году у нас была настоящая зима – с морозами и снегом. В результате этого мы ожидаем, что максимальный уровень весеннего половодья на Оке в пределах Московской области – участок от Серпухова до Каширы – будет 1,7-1,8 метров выше нормы. Выше обычного будет и на Клязьме – до 0,6 метра превысит норму. На Москва-реке, Луховицком районе Московской области могут быть затопления пониженных участков местности», – сказал Борщ.

Глава Гидрометцентра России отметил, что ожидается приток воды также в водохранилища, которые обеспечивают питьевое водоснабжение города и области. «Суммарный приток в Москворецкое водохранилище составит на порядка 80% нормы – это в 2-3 больше, чем в прошлом году. В отдельные водохранилища тоже приток воды тоже будет значительным и составит 80-95% – это так же выше нормы в 2-3 раза. Это и Можайское, и Озернинское, и Истринское», – уточнил Борщ.

При этом синоптик обратил внимание, что вскрытие рек ожидается в обычное сроки. «Мы не ожидаем аномалий. Это конец марта – начало апреля», – сообщил он.

Кроме этого, Борщ пояснил, что половодье ожидается ряде регионов России. «На реках Мурманской области, на Вятке, Ветлуге – это северные притоки Волги, на Тоболе. В Сибири наибольшие подъём уровня воды это – верхняя Обь, Иртыш, Нижняя Обь и её притоки в восточной Сибири. Приморский край, здесь половодье ожидаем выше обычного. Также – на реках Сахалина, на западе Камчатского края, в ряде рек Чукотского округа. В остальных местах на уровне нормы или ниже нормы», – пояснил глава Гидрометцентра России.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 15.03.21

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