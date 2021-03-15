Замучили «минированием»: люберецких школьников отправят на каникулы раньше срока

Антитеррористическая комиссия в подмосковных Люберцах приняла решение объявить весенние школьные каникулы на неделю раньше срока на фоне угроз о заложенных бомбах, которые поступают из-за границы в течение двух последних месяцев. Об этом сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Планируем на этой неделе провести ряд превентивных мер. Я думаю, что мы тему эту стабилизируем», – цитирует «Интерфакс» его выступление на совещании у губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ружицкий пояснил, что проблема решается с участием ФСБ, полиции и прокуратуры.

Сообщения о массовой рассылке ложных угроз о минировании возобновилась в России в феврале 2021 года после перерыва, совпавшего с ужесточением карантинных мер по коронавирусу.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.03.21

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