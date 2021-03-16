«Смогли договориться»: Госдума приняла законопроект о «дачной амнистии» во втором чтении

Нижняя палата российского парламента приняла во втором чтении законопроект о «гаражной амнистии». Как отметил председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, в этом вопросе партия власти и парламентская оппозиция «смогли договориться».

«Закон вносит поправки и в Земельный кодекс, и другие законодательные акты РФ, и касается большого количества граждан, которые имеют в пользовании гаражные объекты. Мы предлагаем упростить их оформление. Основная часть гаражей была предоставлена еще в Советском союзе в 60-70-80 годы. Мы предлагаем в течение 5 лет – до 2026 года – сделать простую процедуру: подавать один единственный документ. Заявление должно быть одно, а дальше – власти будут разбираться куда его отправить», – пояснил Крашенинников.

«По заявлению будет оформлен как сам объект, так и земельный участок. Мы передаем активную роль органам самоуправления – это тоже важно», – добавил он.

Кроме этого, глава комитета отметил, что ко второму чтению был увеличен объем объектов, которые попадают под амнистию. «В первом чтении только об объектах капительного строительства. Все-таки мы договорились, что в гаражных кооперативах, если гаражи не являются объектами капитального строительства, объекты будут включены в гаражную амнистию. Соответствующий земельный участок будет оформляться в собственность, и вся эта история будет распространяться на гаражную амнистию. Это очень важно для сотен тысяч граждан», – сказал Крашенинников.

По его словам, в этом вопросе нет «никакой политической составляющей»: поэтому все фракции поддержали документ. «Мы смогли договориться», – заключил он.

Законопроект был принят 364 голосами «за», двое – воздержалось.

Как сообщал «Новый День», по данным Единого государственного реестра недвижимости, незарегистрированными являются более чем 3,5 млн гаражей по всей стране. По данным федеральных чиновников, в России находится как минимум 36 тысяч гаражных объединений. Граждане не могут оформить объекты из-за отсутствия правоустанавливающих документов.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 16.03.21

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