«Удар по хвостам»: Госдума ужесточила ответственность за реабилитацию нацизма и оскорбление ветеранов

Сегодня Государственная Дума приняла во втором чтении законопроект об ужесточении ответственности за реабилитацию нацизма, оскорбление памяти защитников Отечества и унижение чести и достоинства ветерана Великой Отечественной войны. Как передает корреспондент РИА «Новый День», при общей единодушной поддержке инициативы все же прозвучало мнение о спекулятивном характере документа и его связи с резонансным делом Алексея Навального.

Комментируя документ, вице-спикер Госдумы от «Единой России» Ирина Яровая подчеркнула, что закон должен защищать тех, «кто совершил ценой, в том числе и своей жизни подвиг в защите нашего Отечества». «Граждане России заявили об этом в Конституции нашей страны, поэтому фактически это отражение конституционного принципа, который отражает нравственные ценности в нашем обществе», – сказала она.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский также поддержал инициативу. «Какое право вы имеете?!.. Вся грудь в медалях, 90 лет, кровью истекал человек, а вы какое-то «дед, кукла, медальки нацепили»?!... Подлецы! Негодяи», – заявил он.

Глава «Справедливой России» Сергей Миронов также отметил, что фракция будет голосовать «за» законопроект. «Сегодня искажается факт. Сегодня наша страна обвиняется в том, что она была агрессором, оказывается, а Гитлер – вообще белый и пушистый… И сегодня, когда клевещут, в том числе, и в Интернете на наших ветеранов, мы должны наших ветеранов защитить», – подчеркнул он.

В то же время депутат от ЛДПР Сергей Иванов назвал происходящее «спекуляцией». «Коллеги, это все подается как закон «Единой России», что «Единая Россия» заботится о ветеранах…» – обратил внимание он. При этом парламентарий напомнил, что последние 20 лет партия власти отклонила и отказывалась рассматривать другие законопроекты, которые бы защищали права ветеранов или позволили бы оказывать им помощь.

По его мнению, законопроект – не более чем постреакция власти на скандал с Навальным. «А то, что вы сейчас делаете – удар по хвостам. Навального уже осудили, но, когда его судили, в норме не было уголовной ответственности за подобные высказывания в сети Интернет. То, что сейчас делается, это – спекуляция на наших ветеранах. Я и в третьем чтении будут голосовать против», – подчеркнул он.

В итоге законопроект был принят в третьем чтении 399 голосами при одном против.

Как сообщал «Новый День», 20 февраля Бабушкинский районный суд Москвы признал Навального виновным в клевете на 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и приговорил его к штрафу в 850 тысяч рублей и лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев с учетом дела «Ив Роше».

Таким образом суд признал достоверной версию следствия, согласно которой 2 июня 2019 года Навальный разместил у себя в телеграм-канале и в твиттере видео телеканала RT, на котором россияне высказались в поддержку изменений в Конституцию, в том числе Артеменко. Навальный назвал героев ролика «продажными холуями, позором страны». Суд признал комментарии оппозиционера носящими заведомо ложный характер, порочащими честь и достоинство ветерана, подрывающими его репутацию.

В последнем слове Навальный заявил, что государство лицемерит – всего за четыре года ветеран получал помощь семь раз. Он отметил, что общая стоимость сертификатов на продукты – на 11 тысяч рублей, что гораздо меньше, чем затраты на заседание суда.

Москва, Александра Быстрицкая

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