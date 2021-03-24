«Наши любители охоты из «Единой России» вносят поправку…» Госдума приняла новый «живодерский закон»

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который расширяет зоны, где можно заниматься охотой. Как передает корреспондент РИА «Новый День», лидер «Справедливой России» Сергей Миронов назвал документ «живодерским законом» охотничьего лобби.

По словам одного из авторов проекта, члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Владислава Резника, документ обеспечивает возможность деятельности в сфере охотничьего хозяйства на отдельных земельных и лесных участках, так как сейчас в стране «действуют необоснованные запреты» «Охота наряду с рыболовством – это один из видов пользования животным миром, который является достоянием народов РФ, то есть государственной собственностью», – заявил он.

Однако Миронов назвал законопроект «живодерским». «Казалось бы, какие-то кодексы, причем тут защита животных. А дело в том, что охотничье лобби никак не может успокоиться и вносит живодерский законопроект. Сегодня в Земельном кодексе РФ есть ограничения – на расстоянии 30 км от населенных пунктов нельзя заниматься иным, чем сельскохозяйственной деятельностью. Наши любители охоты из «Единой России» вносят поправку, которая позволяет там заниматься охотничьим хозяйством, делать вольеры, которые позволяют убивать беззащитных животных», – сказал «эсер».

«Еще лучше с поправками к 114 статье Лесного кодекса. У нас вокруг городов есть зеленые зоны – специальные насаждения. Чаще всего – лесопарки, где люди привыкли гулять. Там есть прямой запрет на охотничью деятельность там. Убирают! Хочется пострелять – спасу нет! Это – живодёрский законопроект – я называют вещи своими именами», – подчеркнул Миронов.

Документ был принят 304 голосами «за», против проголосовало 98 депутатов.

Москва, Александра Быстрицкая

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