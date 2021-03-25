«На каторгу с урановыми рудниками»: Милонов потребовал сажать за решетку ЛГБТ-активистов

Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов, известный своими скандальными инициативами, предложил отправлять граждан нетрадиционной сексуальной ориентации на урановые рудники. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик заявил сегодня на пресс-конференции в Москве.

Комментируя инициативу своих коллег из КПРФ о необходимости ужесточить ответственность за пропаганду ЛГБТ, Милонов призвал посадить таких активистов в тюрьмы. «С моей точки зрения, настала пора для ужесточения ряда статей. Это связано с осуществлением пропаганды в сети Интернет. Если мы говорим о работающих организациях ЛГБТ, которые не особо скрываются и занимаются прямой пропагандой этой дряни среди наших детей. Климову (Елена Климова – создательница сообщества «Дети 404») и ее соратниц я бы посадил пожизненно. Они лезут в социальных сетях к нашим детям с этим идиотизмом, как это происходит в группе «Дети 404». Административное наказание для подобной деятельности – слишком мягко. Это по сути дела – действия развратного характера», – подчеркнул Милонов.

«Я считаю, что те, кто занимаются беседами с детьми без нашего ведома, эти социальные отщепенцы, должны сидеть в тюрьме, как сидят насильники и маньяки. Это уже не административное нарушение. Не нужно этих людей приписывать к нашим пьянчужкам и тем, кто переходит дорогу на красный сигнал светофора – по степени тяжести это никак нельзя сравнить. Для них специальные лагеря нужно сделать, смешанные с урановыми рудниками, для этих людей должна быть каторга. Общество не хочет видеть этих людей в своих рядах. Это нормальное отношение», – возмутился депутат.

Присутствовавшая на пресс-конференции ЛГБТ-активистка Полина Бакгоф со своей стороны пояснила, что в России нет ни одной альтернативной площадки, где дети и подростки могли бы обсудить свою идентичность. По ее словам, из-за давления они не могут обратиться за помощью ни к родителям, ни к психологам, но нуждаются в совете и поддержке. И попытки помочь детям и подросткам – не должно считаться пропагандой.

«Когда кто-то либо видел лозунги: «Вступайте в наши ряды!» «Становитесь геями!», «Становитесь лесбиянками!». Этого никогда не было и не будет. Потому что представители ЛГБТ-сообщества понимают, какое это тяжелое бремя быть ЛГБТ-человеком в нашей стране. Люди это не выбирают», – подчеркнула она.

Милонов признал, что есть недоработка с воспитанием подростков, однако подчеркнул, что видит решение проблемы в очередных запретах. «Есть вина и общества. Они все брошены, загнивают в своих Страбаксах, из там подмешивают порошок какой-то в ванильный, лавандовый раф. Их надо спасать. Страбакс, Макдоналдс и Бургер Кинг вообще должны быть уничтожены», – заявил он.

Депутат также предостерёг общество от феминизма, так как «все феминистки – лесбы» «Это одного черного болота черные цветочки», – уверен он.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов со своей стороны обратил внимание на неоднозначные данные по информационному сопровождению темы ЛГБТ. «Наука неоднозначна, она говорит от 3% женщин до 6% мужчин испытывают сексуальное влечение к своему полу, и попытки это излечить никогда не удавались. Ученые пришли к выводу, что это – врожденная история. Но здесь выплывает аналитика Англии. Когда появилась пропаганда свободных отношений, количество ЛГБТ увеличилось в два раза – на 46% возросло. Вопрос информационного сопровождения сказывается в цифрах. Вывод неоднозначный: с одной стороны, наука показывает, что ориентация не меняется, а статистика показывает рост», – сказал он.

При этом юрист подчеркнул, что тема нетрадиционной сексуальной ориентации «всплыла» в большей степени из-за предвыборной кампании, а не из-за общественного запроса. «Мне понятно, что делают коммунисты, и почему они сделали свои заявления. Это связано с выборами. Не имея рычагов управления на экономику, на другие процессы, происходящие в стране, им нужно педалировать болезненные вопросы, которые приносит очки и дают возможность набрать голоса. Я не думаю, что ужесточение имеет под собой перспективу», – сказал адвокат.

«Когда мы говорим, что административное законодательство карает за пропаганду – давайте посмотрим статистику – ее нет. Зависит от населения, как складывается мнение. Разом, изменив закон законом невозможно поменять общественное мнение», – заключил Трунов.

Напомним, ранее в ходе парламентских слушаний по проблемам демографии было предложено ужесточить ответственность за пропаганду «нетрадиционных отношений» и внести изменения в федеральный закон «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию».

Сейчас штрафы за данное нарушение варьируются от 5 тысяч рублей до миллиона.

Наравне с этим, представители ЛГБТ-сообщества со ссылкой на слова президента РФ Владимира Путина, который неоднократно отмечал, что права ЛГБТ-сообщества в России никто не ущемляет, заявляют, что у них есть право и на политическое представительство в российском парламенте.

Москва, Александра Быстрицкая

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