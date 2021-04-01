МИД РФ: Черногория и Северная Македония рискуют испортить отношения с Россией

Присоединение Черногории и Северной Македонии к антироссийским санкциям ЕС подрывают доверие и не стимулируют развитие двусторонних отношений с Россией. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сегодня ан брифинге.

«Примечательно, что среди стран, недружественное поведение которых уде давно не удивляет, фигурируют Северная Македония и Черногория. И Скопье, и с недавних времени Подгорица убеждают нас о желании развивать, укреплять, улучшать отношения с Россией. В черногорском случае, восстанавливать их после периода деградации. Говорят о необходимости заботиться о создании необходимых для этого условий, и попутно пытаются объяснить причины, по которым ранее пришлось идти в фарватере русофобского западного курса. Ссылаются при этом на мнимый императив соискателей на членство в ЕС… Другими словами, механически поддерживать шаги, в разработке которых они участие не принимали», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, так называемая «санкционная солидарность» показывает несамостоятельность этих стран. «Мы внимательно наблюдаем за попытками северомакедонских и черногорских партнеров определиться со своей политикой, со своим политическим курсом применительно к нашей стране. К сожалению, так называемая санкционная солидарность, которая проявляется Скопье и Подгорицей, в очередной раз вскрывает непоследовательность и зависимость наших балканских коллег», – считает представитель МИД РФ.

«Мы неизменно открыты для честного равноправного диалога на основе взаимного уважения и обоюдного учета интересов. В свою очередь, потребительский подход и неуклюжее маневрирование для решения конъюнктурных задач в угоду союзничества с третьими странами, лишь подрывают доверие и уж точно не стимулируют развитие двусторонних отношений с Россией», – констатировала Захарова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 01.04.21

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