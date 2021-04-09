Следить за войсками на территории РФ абсолютно бессмысленно: Захарова назвала позицию Запада «беспомощной»

МИД России считает бессмысленным следить за передвижением войск на территории РФ. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя высказывания Франции и Германии о передислокации Вооруженных сил РФ вблизи украинской границы.

«На территории любого государства существуют свои вооруженные силы. Они перемещаются, исходя из тех планов и той стратегии, которые у этого государства имеются. Поэтому Парижу и Берлину нужно концентрироваться не на отслеживании передвижения российских войск на российской территории, а концентрироваться стоило бы на отслеживании невыполнения Киевом своих обязательств. Многих проблем не было бы», – подчеркнула Захарова.

По ее словам, МИД РФ расценивает позицию Берлина и Парижа во многом как «беспомощную». «Подобные заявления говорят о беспомощности повлиять на Киев, который обязан – не может, не должен – а обязан выполнить то, под чем подписался, и то, что прошло одобрение в ходе принятия резолюции Совбеза ООН. Вот эта беспомощная позиция стала очевидна на протяжении нескольких лет, когда все попытки повлиять на Киев. Не знаю, предпринимались ли они в полную мощь, частично ли предпринимали, где-то не предпринимались, но они в принципе не привели к искомому результату», – сказала Захарова.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.04.21

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