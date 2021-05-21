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Пятница, 21 мая 2021, 16:55 мск

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«Химическая атака»: МИД России предупредил о крупной провокации террористов в Сирии

Накануне выборов президента Сирийской арабской республики (САР) террористы готовят провокацию с использованием запрещенного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Из надежного источника получена информация о том, что орудующая на территории Сирии тергруппировка «Джабхат Ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) ведет подготовку к осуществлению очередной провокации с использованием отравляющих веществ по отработанному сценарию при участии псевдогуманитарщиков из «Белых касок». Предполагается, что накапливаемые ими в настоящее время в Идлибской зоне деэскалации на севере страны химикаты будут применены против мирного населения», – говорится в заявлении Захаровой.

Официальный представитель российского МИДа обратила внимание, что «действующие в Сирии терформирования и их пособники с подачи своих зарубежных кураторов прибегают к тактике постановочных химических атак». «Ответственность за эти провокации в рамках раскручиваемых впоследствии пропагандистских кампаний неизменно возлагается на правительство САР», – уточнила она.

«В преддверии важного этапа в жизни сирийского государства – проведения 26 мая выборов президента САР – угроза применения таких грязных методов возрастает. В этой связи выражаем надежду на то, что обнародование вышеупомянутой информации, возможно, будет способствовать срыву этих преступных планов и предотвратит гибель ни в чем не повинных людей», – заключила Захарова.

Москва, Светлана Антонова

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