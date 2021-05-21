Губернатор Воробьев предложил Маску построить завод Tesla в Подмосковье

Подмосковный губернатор Андрей Воробьев пригласил американского бизнесмена Илона Маска построить завод Tesla в Московской области. По словам главы региона, для этого есть все условия.

«Илон Маск, Подмосковье, безусловно, лучшее место для завода Tesla. Лучшие кадры, безупречная логистика, производство Mercedes уже здесь! Мы для вас найдем идеальное место», – отметил Воробьев в комментарии на английском языке к публикации Маска в твитере.

Как сообщал «Новый День», ранее глава Tesla заявил, что компания в скором времени может выйти на российский рынок. «Я думаю, мы близки к присутствию в России. Говоря более широко, также в Казахстане, в соседних регионах», – сказал Маск, отвечая на вопросы участников марафона «Новое знание» в режиме видеосвязи.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.05.21

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