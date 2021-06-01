Мировые цены на нефть превысили отметку $71 за баррель

Сегодня мировые цены на нефть превысили уровень в $71 за баррель – впервые с марта. На торгах стоимость фьючерсов на североморское «черное золото» марки Brent достигла $71,12, американская нефть WTI подорожала до $68,5 за баррель.

Одним из поводов для повышения цен стало заявление генерального секретаря Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммеда Баркиндо, который считает, что мировой спрос на нефть к концу 2021 года вернется на допандемийный уровень.

«Перспективы рынка на конец этого года выглядят особенно многообещающими. Мы ожидаем, что спрос превысит 99 миллионов баррелей в сутки в четвертом квартале, что вернет нас в диапазон допандемических уровней», – цитирует его слова «Прайм».

Как считает вице-премьер РФ Александр Новак, ситуация на мировом рынке нефти улучшается, однако еще остаются риски из-за высокой неопределенности.

«Несмотря на значительное улучшение ситуации по сравнению с кризисной ситуацией, которая наблюдалась год назад, мы видим, что сегодня у нас и снизились запасы достаточно, и увеличился спрос, стабилизировались цены. Тем не менее, мы видим, в том числе, что по-прежнему есть риски высокой неопределенности», – пояснил Новак в интервью каналу «Россия 24».

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 01.06.21

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