«Не добавляет авторитета»: Госдума без обсуждения «зарубила» жизненно важные для россиян инициативы оппозиции

В Госдуме предложенные оппозицией законопроекты рассматриваются в особом режиме и, как правило, отклоняются, хотя многие из этих документов являются жизненно важными для россиян. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил депутат от «Справедливой России» Николай Рыжак, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

«Мы в особом порядке принимаем законопроекты, которые, в основном, представлены оппозиционными партиями, и невольно закрадывается мысль, сколько все же рационального предлагается устами докладчиков. Неужели все это надо было обсуждать в особом порядке, и не продлевать как раз дискуссии, в которой бы приняли участие все остальные члены нашего депутатского собрания. Причем вопросы жизненно важные, животрепещущие, которые затрагивают интересы наших людей», – отметил депутат.

Рыжак обратил внимание, что, в частности, предложенные им поправки в законодательство касаются работников правоохранительных органов и членов их семей. Если их признали нуждающимися в жилом фонде, их нельзя выселить, нужно или предоставить жилище, или выделить компенсацию на приобретение. «Нам говорит правительство, что нет достаточного обоснования решений, общепринятых. А что это значит – общепринятые понятия в этой сфере. Это что за подход? Неубедительно звучит. А необоснованным не является то, что сейчас судебная практика идет по такому пути, что выселяет людей, которые десять лет отслужили, а их выбрасывают из гарнизонов, и им некуда податься», – пояснил Рыжак.

«Ну, мы сейчас дружно проголосуем за то, что нам предъявило в своем обосновании правительство. Мне кажется, к подобным законопроектам, которые звучат из уст ЛДПР, «Справедливой России», коммунистической партии нужно было не так огульно, как мы сейчас подошли, в особом порядке рассмотрели без права на дискуссию. Это не добавляет нам авторитета… Ведь можно было выборочно выбрать законопроекты, где-то создать согласительные комиссии, пригласить заинтересованных лиц, и еще раз обсудить эти вопросы… Я не знаю, как у вас, у меня очень горький осадок, когда мы вот так относимся к инвалидам, к людям, которые в погонах всю свою жизнь скитались, и в итоге им отказывает государство. Вот не находишь аргументов, которые могли как-то объяснить нашу позицию», – подытожил Рыжак.

Сегодня в особом режиме Госдума отклонила все предложенные оппозицией законопроекты. Накануне депутаты отклонили законопроект с предложением дать возможность ветеранам боевых действий выходить на пенсию досрочно.

Напомним, в нынешнем составе нижней палаты парламента большинство составляют депутаты от «Единой России».

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 02.06.21

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