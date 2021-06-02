Белоруссия получила очередной транш миллиардного госкредита РФ

Белоруссия получила $500 млн в эквиваленте второго транша госкредита РФ на $1 млрд. Об этом говорится в сообщении министерства финансов республики.

Как минфине отметили, что средства поступили в соответствии с соглашением между правительствами двух стран от 21 декабря 2020 года. Первый транш, также в сумме $500 млн, поступил в республику в конце декабря прошлого года.

Примечательно, что деньги были перечислены после переговоров президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко, которые в разговоре, в числе прочего, затрагивали тему российского кредита.

Минск – Москва, Светлана Антонова

Минск – Москва. Другие новости 02.06.21

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