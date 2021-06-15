В Подмосковье усилен масочный режим: массовые мероприятия запрещены

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление об усилении противоэпидемических мер на фоне повышения заболеваемости коронавирусом. Согласно документам, массовые мероприятия в регионе запрещены до 15 июля, а общественных местах вводится обязательный масочный режим.

«С 13 по 20 июня в Подмосковье введен обязательный масочный режим в общественных местах. Теперь организации обязаны не пускать в здания и помещения клиентов без средств индивидуальной защиты органов дыхания», – говорится в сообщении на сайте правительства и губернатора Московской области.

При этом, согласно постановлению, все уполномоченные организации будут проверять соблюдение ношения средств индивидуальной защиты в магазинах, аптеках, транспорте, в местах общего пользования МКД, медорганизациях, такси, а также на всех предприятиях, продолжающих свою работу.

При этом к контрольно-надзорным мероприятиям привлекаются дополнительные силы от полиции и Росгвардии. Сотрудники ГИБДД будут проверять общественный транспорт и такси на соблюдение масочного режима, как водителей, так и пассажиров.

Злостные нарушители за несоблюдение масочного режима могут быть привлечены к административной ответственности. Для граждан санкции составляют от 1 тысячи до 30 тысяч рублей, для должностных лиц – от 10 тысяч до 50 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 300 тысяч рублей. Подмосковные власти напомнили, что в некоторых случаях деятельность организации может быть приостановлена.

«Мы также приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля», – сообщил Воробьев в ходе совещания с министрами и главами муниципалитетов, отмечает «Интерфакс».

Глава региона уточнил, что в Подмосковье число госпитализаций пациентов с коронавирусной инфекцией выросло почти в два раза. «К сожалению, мы видим достаточно резкий рост заболеваемости и госпитализаций за прошедшую неделю. Если у нас неделю назад в среднем госпитализация была 500 – 600 пациентов, то сейчас мы выходим на 800 – 900 – 950 госпитализаций в сутки», – сказал Воробьев, отметив, что возросла нагрузка, в том числе, на скорую помощь, количество вызовов достигает 12 тысяч в сутки.

За минувшие сутки в Москве выявлено 6 805 новых случаев заболевания коронавирусом, в Подмосковье – 1 135.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 15.06.21

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