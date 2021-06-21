В Подмосковье могут ввести новые ограничения из-за рекордного всплеска covid-19

Власти Подмосковья могут расширить ограничения на фоне роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

«Мы мониторим ситуацию, естественно, каждый день. Если мы не будем соблюдать масочный режим, если мы не сможем ситуацию взять под контроль, я имею в виду ситуацию с распространением коронавирусной инфекции и с госпитализацией, если у нас будет наращиваться количество пациентов, которые будут заболевать, то, конечно, мы будем думать про следующие ограничения», – передают РИА «Новости» слова Стригунковой.

Как сообщалось ранее, в Подмосковье зафиксирован абсолютный антирекорд по заболеваемости коронавирусом: за последние сутки количество новых случаев covid-19 достигло 1 800 человек. До 10 июля в регионе планируется развернуть еще 1,5 тысячи больничных коек. За прошлую неделю их число увеличили на 2 тысячи. При этом среднесуточное количество госпитализаций составляет чуть более тысячи человек.

Москва, Мария Соколова

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