По примеру Собянина: в Подмосковье вводятся «столичные» ковид-ограничения

Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал постановление о новых ограничениях для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. Согласно этому документу, с 28 июня в регионе будет приостановлено проведение массовых мероприятий для непривитых от инфекции граждан, с 24 июня – вводится запрет на посещение ряда точек общепита. Также предусмотрены другие ограничения.
В частности, с 24 июня в Московской области приостанавливается:
Проведение спортивных, развлекательных, зрелищных, культурных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий допускается:
В помещениях при количестве зрителей не более 50 человек, по билетам.
На открытом воздухе при количестве зрителей не более 500 человек, по билетам.
С 28 июня данное ограничение не распространяется на зрителей:
– прошедших вакцинацию;
-или переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
С 24 июня также вводится запрет на:
– Оказание гражданам услуг общественного питания в фудкортах, за исключением доставки заказов и (или) обслуживания навынос без размещения за столиками;
– Оказание гражданам услуг общественного питания в сезонных летних кафе (на летних верандах), в которых не соблюдается следующее условие – на площади 3 кв м сезонного летнего кафе (летней веранды) может находиться только один посетитель;
– Проведение с 23.00 до 6.00 зрелищно-развлекательных мероприятий в ночных клубах, барах, дискотеках, в караоке, кальянных.
– Посещение гражданами детских игровых.
– Допуск потребителей гостиничных услуг в гостиницы (при размещении более чем на 3 суток) при:
– отсутствие отрицательных результатов лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученных не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня начала предоставления гостиничных услуг,
– либо не прошедших вакцинацию,
– или не переболевшие COVID-19 в течение последних 6 месяцев.
С 28 июня также приостанавливается:
– Посещение гражданами детских игровых комнат, аттракционов, зоопарков;
– Использование объектов инфраструктуры городских парков культуры и отдыха городских округов Московской области, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать другие граждане (за исключением скамеек, теневых навесов и иных подобных объектов);
– Оказание услуг общественного питания (за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов).
Как говорится в сообщении пресс-службы губернатора, данное ограничение не распространяется на граждан, прошедших вакцинацию, или переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, или не достигших 18 лет.
Согласно постановлению, с 15 июля к осуществлению перевозок легковым такси допускаются только водители, прошедшие вакцинацию.
При этом наличие защиты от коронавируса будет подтверждаться специальным QR-кодом, получить который можно будет с использованием портала gosuslugi.ru.
Стоит отметить, что за минувшие сутки в Подмосковье выявлено рекордное число новых случаев коронавируса – 2 323 заболевших.
Москва, Светлана Антонова
Москва. Другие новости 23.06.21
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