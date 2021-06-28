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Понедельник, 28 июня 2021, 18:06 мск

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«Суперливень» в Подмосковье: без света остались жители шести муниципалитетов

Порядка восьми тысяч жителей шести муниципалитетов Подмосковья остались без света в результате сильного ливня и шквалистого ветра. Электроснабжение было прервано в Зарайске, Раменском, Щелкове, а также Домодедове, Серебряных Прудах и Клину, передает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Ураганный ветер, которым сопровождался ливень преимущественно на востоке области, повалил несколько деревьев, повредив припаркованную во дворах технику.

Как уточняется, всего повалено 9 деревьев, повреждены шесть автомобилей в Балашихе, Жуковском, Щелково и Реутове. В Раменском на строительной площадке рухнул башенный кран. По предварительным данным, среди жителей пострадавших нет.

Москва, Светлана Антонова

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