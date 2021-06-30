В Подмосковье прививку от коронавируса сделали 1,5 млн жителей

В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 млн человек, из них порядка 500 тысяч – люди старше 60 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«Запись на вакцинацию от COVID-19 за последнюю неделю сильно выросла. Мы стараемся сделать так, чтобы возможность сделать прививку была максимально доступна для каждого желающего. В ближайшее время мы планируем запустить вакцинацию для трудовых мигрантов», – сказала министр здравоохранения регионального правительства Светлана Стригункова.

В регионе работают пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 30.06.21

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