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Среда, 30 июня 2021, 18:39 мск

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В Подмосковье прививку от коронавируса сделали 1,5 млн жителей

В Московской области количество привившихся от новой коронавирусной инфекции превысило 1,5 млн человек, из них порядка 500 тысяч – люди старше 60 лет. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства здравоохранения.

«Запись на вакцинацию от COVID-19 за последнюю неделю сильно выросла. Мы стараемся сделать так, чтобы возможность сделать прививку была максимально доступна для каждого желающего. В ближайшее время мы планируем запустить вакцинацию для трудовых мигрантов», – сказала министр здравоохранения регионального правительства Светлана Стригункова.

В регионе работают пункты вакцинации в поликлиниках, торговых центрах, МФЦ, на предприятиях и в СНТ. Также прививку можно сделать в круглосуточных пунктах вакцинации.

Москва, Светлана Антонова

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