Москва идет на рекорд: цены на вторичное жилье выросли на 22,4%

Цены на вторичном рынке жилья в Москве за первый квартал выросли на 22,4%, что стало самым высоким показателем с 2009 года, когда стоимость квадратного метра увеличилась 23,8%. Об этом говорится в докладе Global Residential Cities Index консалтинговой компании Knight Frank. Эксперты подсчитали, что теперь «квадрат» подорожал почти до 210 тысяч рублей.

«По итогам января-марта этого года Москва заняла седьмое место в мире по росту цен на жилье… Еще в первом квартале 2020 года Москва находилась на 143-м месте, а расценки демонстрировали отрицательную динамику…» – цитирует РБК результаты исследования Knight Frank.

Рекордный квартальный рост цен на готовое жилье был зафиксирован в третьем квартале 2008 года, когда его стоимость увеличилась на 25,8% По прогнозам экспертов, по итогам второго квартала-2021 этот максимум может быть обновлен.

Как сообщал «Новый День», на рынке жилой недвижимости России в ближайшие три года запрограммирован серьезный рост цен. По оценке специалистов, главной причиной подорожания жилья являются не только резкое подорожание стройматериалов, но и система проектного финансирования, которая ранее была введена для решения проблемы обманутых дольщиков.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.07.21

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