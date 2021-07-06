«Рост цен съедает эффект снижения ипотечных ставок»: сенатор назвал недопустимой систему жилищных льгот

Ситуация, когда основными бенефициарами льгот становятся не граждане, а застройщики и банки, недопустима. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Яцкин сегодня на заседании президиума совета законодателей. По его словам, верхняя палата парламента безрезультатно предлагала правительству начать решать главную проблему роста цен на жилье еще в октябре прошлого года.

«В среднем в 20-м году рост цен за метр на первичном рынке превысил 20%, ускорившись в 6,5 раз. На конец года стоимость метра первички вдвое превышала среднедушевой доход, а в первом квартале текущего года уже более чем в 2,5 раза. За 2020 год время накопления для покупки квартир гражданином со среднедушевым доходом выросла на год, а в некоторых регионах – на три года. В ряде регионов рост цен попросту съедает эффект снижения ипотечных ставок. Ситуация, когда основными бенефициарами льгот становятся не граждане, а застройщики и банки, недопустима», – констатировал Яцкин.

Сенатор также обратил внимание на риски образования «пузыря» на рынке недвижимости. «Общая задолженность по ипотечным кредитам за год выросла на четверть и превысила 10 трлн рублей. Объем просроченной задолженности также немал – почти 70 млрд рублей. В этих условиях необходимо внимательно следить за макроэкономической стабильностью, исключить риски образования пузыря на рынке недвижимости», – подчеркнул он.

При этом, как считает Яцкин, нужно ограничить количество кредитов одному заемщику по программе льготной ипотеки. «Этим инструментом зачастую пользуются в инвестиционных целях. Считаем правильным проработать ограничение на неоднократное участие в программе – это облегчит доступ граждан действительно нуждающихся в улучшении жилищных условий», -пояснил он.

В числе проблем, ускоряющих рост цен на жилую недвижимость, сенатор отметил адаптацию к новым моделям проектного финансирования, начать решать которую предлагалось правительству еще в прошлом году. «Важно проработать меры стимулирования предложения, усилить ценовую конкуренцию – решению этой задачи может помочь переход к дифференцированному проектному финансированию и поэтапному раскрытию счетов эскроу в увязке со степенью готовности объекта. Такая мера уже была рекомендована Советом Федерации правительству в октябре прошлого года», – сообщил сенатор.

Ранее эксперты называли проектное финансирование главной причиной повышения цен на рынке жилой недвижимости. Согласно прогнозам специалистов, в ближайшие три года в России нужно ждать серьезного повышение стоимости жилья.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 06.07.21

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